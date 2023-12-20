حقيقة غياب كهربا عن مباراة أوراوا الياباني في مونديال الأندية

الشارقة - اميمة ياسر - كشف مصدر في الأهلي ، أن كهربا غير موقوف وجاهز للمشاركة في مباراة أوراوا الياباني بعد غد ، الجمعة، في مونديال الأندية، لأنه لم يحصل على أي بطاقات صفراء في مباراة فلومينينسي البرازيلي، ، فى نصف النهائي.

وشدد المصدر في تصريحات لصحيفة"اليوم السابع"، على أن محمد عبد المنعم هو اللاعب الوحيد الذي حصل على بطاقة صفراء في مباراة فلومينينسي وهذا ما تم إخطار الأهلي به من قبل الإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وأكد المصدر أن ما ترد بشأن إيقاف كهربا وغيابه عن لقاء بطل اليابان غير صحيح ولا يوجد ما يمنع مشاركة اللاعب إلا إذا أُصيب لا قدر الله أو إذا فضّل الجهاز الفني عدم الدفع به.

ويلتقي الأهلي مع أوراوا في الرابعة والنصف من مساء بعد غد ، الجمعة، بتوقيت القاهرة على استاد الأمير عبد الله الفيصل لتحديد الفائز بالميدالية البرونزية وصاحب المركز الرابع.