أسماء جديدة ولاعب معتزل.. مفاجآت في قائمة منتخب مصر الأولية استعدادًا لأمم إفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن البرتغالي روي فيتوريا، عن قائمة منتخب مصر المبدئية التي تضم 55 لاعبا المشاركة في أمم إفريقيا، المقرر إقامتها في كوت ديفوار الشهر المقبل.

وسيتم تقليص قائمة منتخب مصر إلى 27 لاعبا في القائمة النهائية التي من حقها خوض مباريات المنتخب في المجموعة التي تضم الرأس الأخضر وغانا وموزمبيق.

وشهدت القائمة مفاجآت، حيث تواجدت أسماء جديدة مثل محمد شكرى مدافع سيراميكا، مصطفى زيكو مهاجم فريق زد، محمد عبد السميع لاعب وسط الإسماعيلى، أحمد أمين قفة مهاجم فريق إنبى، بجانب عبدالله السعيد الذي سبق وأعلن اعتزاله الدولي، بالإضافة إلى حسين الشحات وإمام عاشور الذين تم استبعادهما من العسكر السابق لعدم الالتزام.

وعاد إلى القائمة كل من محمد إبراهيم صانع ألعاب سيراميكا، عبد الرحمن مجدى جناح الإسماعيلى، نبيل عماد دونجا لاعب وسط الزمالك، حسين السيد مدافع المصرى، محمود جاد حارس المصرى، أحمد ياسر ريان مهاجم سيراميكا.

وفيما يلي القائمة:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - أحمد الشناوي - محمد صبحي - محمد أبو جبل - محمود جاد - محمد بسام - محمد عواد.

الدفاع: علي جبر - محمد هاني - عمر كمال - أحمد حجازي - محمد عبد المنعم - محمود حمدي الونش - محمد حمدي - أحمد أبو الفتوح - أكرم توفيق - أسامة جلال - أحمد سامي - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمود مرعي - محمد شكري - أحمد رمضان - كريم حافظ - حسين السيد - حسام عبد المجيد.

الوسط: حمدي فتحي - إمام عاشور - محمد النني - مصطفى فتحي - رمضان صبحي - محمود حمادة - حسين الشحات - عمر مرموش - أحمد زيزو - مروان عطية - مهند لاشين - سام مرسي - نبيل عماد - أحمد نبيل كوكا - محمد مجدي أفشة - محمد إبراهيم - عبد الرحمن مجدي - مصطفى زيكو - عبد الله السعيد - محمد عبد السميع.

الهجوم: محمد صلاح - محمود حسن تريزيجيه - أحمد حسن كوكا - محمود كهربا - مصطفى محمد - أحمد ريان - محمد شريف - أسامة فيصل - أحمد أمين قفة.