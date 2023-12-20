موعد مباراة الأهلي وأوراوا الياباني على برونزية كأس العالم للأندية.. والقناة الناقلة.. والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر - يواجه النادي الأهلي، نظيره أوراوا الياباني بطل آسيا، في الرابعة والنصف مساء الجمعة المقبل، على استاد الجوهرة المشعة في مدينة الملك عبد الله الرياضية، في مباراة تحديد صاحبي المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس العالم للأندية 2023.

وتلقى الأهلي هزيمة بهدفين دون رد على يد فلومينيسي البرازيلي، فيما خسر فريق أوراوا الياباني من مانشستر سيتي في مباراة نصف النهائي للبطولة.

تشكيل الأهلي المتوقع:

ومن المتوقع أن يبدأ الاهلي بتشكيل مكون من :

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: على معلول، ياسر ابراهيم، محمد عبد المنعم، محمد هانى

الوسط: مروان عطية، اليو ديانج، إمام عاشور

الهجوم: حسين الشحات، محمود عبد المنعم كهربا، بيرسي تاو

القناة الناقلة

تمتلك شبكة قنوات SSC الحق الحصري لبطولة كأس العالم للأندية في الشرق الأوسط، وسوف يتم نقل المباراة من خلالها. وخصصت الشبكة قناة SSC Sports 1 HD وكذلك SSC Sports 5 HD لإذاعة مباراة الأهلي وأوراوا .