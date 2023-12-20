السعودية طوق نجاة رباعي مانشستر يونايتد من جحيم الدكة

ياسر رشاد - القاهرة - أصبح رباعي مانشستر يونايتد يعاني من قلة المشاركة مع الشياطين الحُمر ليكون الدوري السعودي الوجهة المقبلة من أجل الهروب من مقاعد البدلاء.

يعاني أنتوني مارسيال وكاسيميرو، ورافاييل فاران من قلة المشاركة، فيما لا يشارك جادون سانشو مع الشياطين الحمر بعد أزمته الأخيرة مع المدرب الهولندي إريك تين هاج.

وأصبح جادون سانشو خارج حسابات تين هاج، بعد الخلاف الذي نشب بينهما ببعدما انتقد المدرب لاعبه قبل أن يرد عليه في بيان رسمي ما أغضب الهولندي ليقرر استبعاده من قائمة مانسشتر يونايتد.

وتعتبر الأولوية لدى إدارة مانشستر يونايتد، وتين هاج هو بيع جادون سانشو بأفضل سعر ممكن لتعويض المبلغ الذي تم صرفه من أجل ضمه من نادي بوروسيا دورتموند.

بينما يعاني فاران من قلة المشاركة بعد عودته من جديد لصفوف مانشستر يونايتد، حيث كان يعاني من إصابة قوية قبل أن يتعافى منها، لكنه يعاني من قلة اللعب في الفترة الأخيرة، كما يعاني كاسيميرو من نفس الأمر، بعدما فضل تين هاج إشراك المغربي سفيان أمرابط بدلا منه في أكثر من مناسبة، ولا يختلف الأمر كثيرا مع مارسيال الذي يشارك بشكل غير منتظم.

ووصل جون مورتو مدير الكرة في نادي مانشستر يونايتد للمملكة العربية السعودية من أجل المناقشة حول بيع الرباعي داخل الشياطين الحمر، وتهدف إدارة النادي الإنجليزي لبيعهم.

لا ترغب إدارة مانشستر يونايتد في الانتظار كثيرا، وتريد بيعهم في الشتاء المقبل، وقد يكون الأقرب سانشو الذي يعتبر خارج حسابات تين هاج مدرب الشياطين.

السعودية

وسافر مدير الكرة في مانشستر يونايتد إلى السعودية، لكنه لم يتوصل لإتفاق نهائي بشأن انتقال الرباعي إلى مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

وصلت تكلفة رباعي مانشستر يونايتد (كاسيميرو، وسانشو، وفاران، ومارسيال) لـ 230 مليون جنيه إسترليني، ويهدف النادي الإنجليزي لإسترداد جزء كبير من المبلغ عن طريق بيعهم والتخلص منهم بشكل نهائي.

ويعتبر سانشو الأولوية لدى الشياطين الحمر بعد أزمته الأخيرة مع تين هاج، ليصبح خارج خطط المدرب الهوندي، والأفضل بيعه للاستفادة ماديا من بيعه.