نتائج مميزة لطائرة ناشئات المقاولون في بطولة الدوري

ياسر رشاد - القاهرة - نجح فريق الكرة الطائرة لنائشات المقاولون العرب، لتحت سنة 15، من تحقيق الفوز على نادي الزمالك بنتيجة ٣ / ٠ في إطار مباريات الدوري المرتبط بالدوري الممتاز القسم الأول للأنسات.

يقود الجهاز الفنى كابتن/ أحمد جوده ،مدرب الفريق كابتن/ حسام عبد الخالق، ومدير قطاع الناشئين كابتن أحمد مبارك.

ناشئات المقاولون يهزمن هليوبوليس

فاز فريق ناشئات الطائرة لفريق المقاولون العرب الطائرة الدرجة الأولى، على فريق نادي هليوبوليس بنتيجة ثلاثية نظيفة في إطار مباريات بطولة الدوري الممتاز القسم الأول.

يتكون الجهاز الفنى من :-

المدير الفني كابتن/ أحمد جوده

مدرب الفريق كابتن/ محمد شوقي

مدرب مساعد / كابتن محمد عادل

محلل تقني كابتن/ مصطفي محمد

أخصائية علاج طبيعى د/ ندي محمد.