صراع خماسي لخطف رومارينهو من اتحاد جدة

كشفت تقارير صحفية، عن صراع 5 أندية على التعاقد مع البرازيلي رومارينهو دا سيلفا نجم اتحاد جدة السعودي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وينتهي عقد رومارينهو مع نادي اتحاد جدة بنهاية الموسم الجاري، فيما يحق له التوقيع لأي نادٍ بداية من 1 يناير المقبل، دون العودة إلى النمور.

وذكرت صحيفة “الرياضية” السعودية، أن البرازيلي رومارينهو نجم اتحاد جدة تلقى 5 عروض للرحيل عن العميد.

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وأشارت إلى أن العروض المقدمة من رومارينهو هم، 2 من أندية الدوري السعودي وواحد من كل من تركيا، وقطر، والإمارات.

وأوضحت: “رومارينيو لن يتخذ أي قرار بخصوص مستقبله، قبل معرفة موقف اتحاد جدة بشأن التجديد معه من عدمه خلال الفترة المقبلة”.

وكان رومارينهو قد انضم إلى صفوف العميد عام 2018.

وأصبح النجم البرازيلي الهدَّاف التاريخي بالنسبة للاعبي الاتحاد الأجانب بعد تجاوزه رقم 100 هدف، مع 200 مباراة، خاضها بقميص الفريق.