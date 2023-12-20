نجم الاهلي على أعتاب سموحة

يقترب نجم الفريق الكروي الأول بالنادي الاهلي من الانضمام إلى صفوف سموحة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبل في شهر يناير.

ويستعد فريق الاهلي لملاقاة نظيره أوراوا الياباني في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية.

وأكدت تقارير، أن أحمد عبد القادر لاعب الاهلي وافق على الانضمام إلى صفوف سموحة، في ظل عدم اعتماد السويسري مارسيل كولر المدير الفني عليه في الفترة الأخيرة.

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وأشارت التقارير إلى أن أحد مسؤولي نادي سموحة قام بالتواصل مع عبد القادر لمعرفة رغبته قبل بدء المفاوضات بشكل رسمي مع الاهلي.

وأوضحت، نجم الاهلي رحب بالانتقال إلى سموحة، من أجل المشاركة مجددًا، واستعادة مستواه.

وكان كولر المدير الفني لفريق الاهلي قد استبعد أحمد عبد القادر من قائمة كأس العالم للأندية 2023، والمقامة حاليًا في المملكة العربية السعودية.

وكان عبد القادر قد تعرض للإصابة خلال تدريب الاهلي قبل سفر البعثة إلى السعودية، حيث خضع لآشعة أثبتت إصابته بتمزق في العضلة الخلفية، وغيابه عن الفريق لفترة من 4 إلى 6 أسابيع.