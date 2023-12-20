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كوبر يطيح بـ السومة من قائمة منتخب سوريا في كأس أمم آسيا

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عمر السومة - العربي القطري

عمر السومة - العربي القطري

قرر الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لـ منتخب سوريا استبعاد عمر السومة مهاجم فريق العربي الكويتي من قائمة المختارة للمشاركة في كأس أمم آسيا.

ويستعد المنتخب السوري بقيادة كوبر للمشاركة في منافسات أمم آسيا خلال الفترة من 12 يناير إلى 10 فبراير المقبلين بدولة قطر.

ويتواجد المنتخب السوري في المجموعة الثانية بكأس الأمم الآسيوية بجوار كل من منتخبات أستراليا والهند وأوزبكستان.

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وشهدت قائمة منتخب سوريا تواجد 33 لاعبا سيتم اختيار 26 منهم لأمم آسيا وجاء على رأسهم اللاعب عمر خربين بالإضافة لثلاثي عبد الله الشامي ومؤيد العجان وعمر الميداني الذي سبق لهم اللعب في .

ويشارك المنتخب السوري في كأس أمم آسيا للمرة السابعة في تاريخه الكروي والثاني على التوالي حيث لم ينجح في تحطي دور المجموعات طوال مشواره في البطولة القارية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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