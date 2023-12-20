كولر يحسم رحيل عبد القادر في يناير

محمد اسماعيل - القاهرة - أبدى السويسري مارسيل كولر مدرب النادي الأهلي، موافقته على رحيل أحمد عبد القادر عن الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبل خلال شهر يناير المقبل، على سبيل الإعارة.

وأكد مصدر داخل النادي الأهلي لمصراوي، أن كولر هذه المرة وافق على رحيل اللاعب في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وقال إن عبد القادر لاعب جيد لكن لديه سوء توفيق مع الأهلي في الوقت الجاري.

وتحدث فرج عامر رئيس نادي سموحة مع محمود الخطيب مباشرة، من أجل التعاقد مع اللاعب، بجانب تسلم وكيله بعض العروض المحلية والخليجية.

وينفذ عبد القادر في الوقت الحالي برنامج تأهيلي وعلاجي من أجل التخلص من الإصابة في العضلة الخلفية، والتي لحقت به قبل سفر الفريق إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في كأس العالم للأندية.