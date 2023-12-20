محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أختار كشافة فانتازي أفضل 11 لاعبا للجولة الثامنة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز في تشكيل 3-5-2، حيث حصل محمد صلاح على شارة الكابتن، وتم تعيين سون هيونج مين نائبًا له.

إميليانو مارتينيز (أستون فيلا) 5.1 مليون جنيه إسترليني

حافظ حارس المرمى الأرجنتيني على شباكه نظيفة أمام مانشستر سيتي وأرسنال في آخر مباراتين له على أرضه، حيث حقق 19 نقطة.

ويستضيف مارتينيز فريق شيفيلد يونايتد الذي سجل أربعة أهداف فقط في المباريات خارج أرضه طوال الموسم، وهو أسوأ سجل في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وترينت ألكسندر أرنولد (ليفربول) 8.2 مليون جنيه إسترليني

يستضيف الظهير الأيمن الإنجليزي نظيره أرسنال، خلال تألقه الملفت في آخر تسع مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتعد تمريرات ألكساندر أرنولد البالغ عددها 21 تمريرة وست فرص خطيرة تم إنشاؤها خلال آخر أربعة أسابيع من الدوري هي الأفضل في الدوري.

كيران تريبير (نيوكاسل) 6.9 مليون جنيه إسترليني

يمكن لمهام تنفيذ الركلات الثابتة للظهير الإنجليزي أن تكسبه ميزة كبيرة في الجولتين المقبلتين أمام لوتون تاون ونوتنجهام فورست، ويصنف خصوم تريبير من ضمن الأطراف الثلاثة الأخيرة التي تلقت شباكها أكثر عدد ممكن من الضربات الرأسية والتسديدات من الركلات الثابتة هذا الموسم.

بيدرو بورو (توتنهام) 5.5 مليون جنيه إسترليني

من الممكن أن يواصل الظهير الإسباني تألقه على أرضه عندما يواجه إيفرتون في الجولة المقبلة، حيث قدم بورو ست تمريرات حاسمة وحقق خمس شباك نظيفة هذا الموسم.

محمد صلاح (ليفربول) 13.2 مليون جنيه إسترليني

تشير إحصائيات الجناح المصري إلى أنه قادر دائما على المشاركة بالأهداف على أرضه هذا الموسم.

وتسديدات صلاح الـ15، و11 كرة داخل منطقة الجزاء، وثماني تسديدات على المرمى، و12 تمريرة مفتاحية، جعلته من بين أفضل أربعة لاعبين في فانتازي خلال آخر أربع مباريات.

سون هيونج مين (توتنهام) 9.8 مليون جنيه إسترليني

على الرغم من أن الجناح الكوري الجنوبي يواجه فريق إيفرتون الذي حافظ على شباكه نظيفة في آخر أربع مباريات، إلا أن قدرة مهاجم توتنهام على تحقيق نقاط كثيرة تجعله واحدًا من أفضل اختيارات "الكابتن".

محمد قدوس (وست هام) 6.7 مليون جنيه إسترليني

يستضيف الغاني نظيره مانشستر يونايتد في أفضل مستوياته هذا الموسم، حيث سجل قدوس أربعة أهداف وقدم ثلاث تمريرات حاسمة في آخر سبع مباريات له، حيث حقق 25 نقطة في آخر مباراتين لفريق هامرز على أرضه.

كول بالمر (تشيلسي) 5.6 مليون جنيه إسترليني

نجم تشيلسي هو لاعب خط الوسط الأكثر شراءً في الأسبوع الثامن عشر، حيث حصل على أكثر من 265 ألف مالك جديد خلال رحلته إلى ولفرهامبتون، ولم يسجل بالمر سوى هدفين فقط من أصل ست مباريات خارج ملعبه مع البلوز، بمتوسط 6.7 نقطة لكل ظهور خلال تلك اللقاءات.

ليون بيلي (أستون فيلا) 5.6 مليون جنيه إسترليني

شارك الجامايكي في تسجيل 67 في المائة من أهداف الفيلا خلال المباريات على أرضه عند مشاركته.

أولي واتكينز (أستون فيلا) 8.7 مليون جنيه إسترليني

يعد المهاجم الإنجليزي هو اللاعب الأكثر شراءً للجولة الثامنة عشر من الدوري الإنجليزي "439 ألف مدرب جديد".

وساهم واتكينز بـ 10 أهداف في المباريات على أرضه هذا الموسم، وسيكون أحد خيارات "الكابتن" البارزة ضد شيفيلد يونايتد.

دومينيك سولانكي (بورنموث) 6.8 مليون جنيه إسترليني

يمكن لمهاجم بورنموث استغلال فريق نوتنجهام فورست الذي عانى في الدفاع مؤخرًا، حيث تلقى مضيفو سولانكي هدفين أو أكثر في أربع من مبارياتهم الست الأخيرة.