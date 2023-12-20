شكرا لقرائتكم خبر عن عودة إمام عاشور والشحات لقائمة منتخب مصر رغم أزمة مباراة سيراليون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت قائمة منتخب مصر المبدئية استعدادا لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 بكوت ديفوار في يناير المقبل، تواجد الثنائي إمام عاشور وحسين الشحات، رغم استبعادهما بقرار من روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب قبل مباراة الفراعنة الأخيرة ضد سيراليون في معسكر نوفمبر الماضي، لأسباب انضباطية.

وتوقع الكثيرون عدم تواجد عاشور والشحات في معسكرات منتخب مصر القادمة، بسبب أزمتهما مع المدير الفني والذي رفض استمرارهما في المعسكر، بسبب عدم الالتزام بأداء التدريبات البدنية عقب مباراة جيبوتي الأولى في معسكر الفراعنة خلال شهر نوفمبر الماضي، ولكن تواجدا في معسكر أمم إفريقيا المقبل.

وشهدت قائمة المنتخب تواجد 12 لاعبا من الأهلي، وهم محمد الشناوي ومحمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وأكرم توفيق ومروان عطية وأفشة وحسين الشحات وإمام عاشور ومحمود كهربا وأحمد نبيل كوكا.

وجاءت قائمة منتخب مصر كالتالى:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - أحمد الشناوي - محمد صبحي - محمد أبو جبل - محمود جاد - محمد بسام - محمد عواد.

الدفاع: علي جبر - محمد هاني - عمر كمال - أحمد حجازي - محمد عبد المنعم - محمود حمدي الونش - محمد حمدي - أحمد أبو الفتوح - أكرم توفيق - أسامة جلال - أحمد سامي - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمود مرعي - محمد شكري - أحمد رمضان - كريم حافظ - حسين السيد - حسام عبد المجيد.

الوسط: حمدي فتحي - إمام عاشور - محمد النني - مصطفى فتحي - رمضان صبحي - محمود حمادة - حسين الشحات - عمر مرموش - أحمد زيزو - مروان عطية - مهند لاشين - سام مرسي - نبيل عماد - أحمد نبيل كوكا - محمد مجدي أفشة - محمد إبراهيم - عبد الرحمن مجدي - مصطفى زيكو - عبد الله السعيد - محمد عبد السميع.

الهجوم: محمد صلاح - محمود حسن تريزيجيه - أحمد حسن كوكا - محمود كهربا - مصطفى محمد - أحمد ريان - محمد شريف - أسامة فيصل - أحمد أمين قفة.