لماذا اعتذر الأهلى عن عدم المشاركة في كأس الرابطة؟

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القاهرة - سامية سيد - قرر مسئولو النادي الأهلي الاعتذار عن عدم المشاركة في كأس الرابطة المحترفة، والتي ستقام في شهر يناير المقبل، خلال توقف الدوري لظروف مشاركة منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية بكوت ديفوار.

و أرسل النادي خطابًا أمس إلى رابطة الأندية المحترفة يعتذر فيه عن عدم المشاركة في بطولة كأس الرابطة هذا الموسم.

وشرح الأهلي في خطابه الأسباب الموضوعية التي كانت وراء الاعتذار، وجاء في مقدمتها تلاحم البطولات والمباريات، حيث بدأ الفريق مشواره هذا الموسم بالمشاركة في كأس السوبر الإفريقي بالمملكة العربية السعودية، ثم الدوري الإفريقي لكرة القدم، الذي شهد لقاءات متلاحقة كل 72 ساعة داخل وخارج البلاد، تلته بطولة الدوري المحلي، بالتزامن مع المشاركة في دوري أبطال إفريقيا، ثم التوجه إلى المملكة العربية السعودية لتمثيل القارة الإفريقية في كأس العالم للأندية التي تجري فاعلياتها الآن، وعقب الانتهاء منها يوم الجمعة المقبل يتوجه الفريق مباشرة إلى الإمارات للمشاركة في كأس السوبر المصري بنظامها الجديد لأول مرة. كل هذا التلاحم أصاب غالبية اللاعبين بالإجهاد البدني والذهني، فضلًا عن الإصابات التي ضربت العديد من العناصر. ومع كل هذا فقد سعى النادي للاستعانة ببعض لاعبي فريق الشباب للمشاركة في كأس الرابطة، لكن حتى هذا الأمر تعذر بسبب ارتباطهم بالمشاركة في المسابقات العمرية المختلفة وإصابة العديد منهم خلال الفترة الماضية.

كل ما سبق الإشارة إليه كان وراء قرار النادي بالاعتذار عن عدم المشاركة في كأس رابطة الأندية المحترفة في الموسم الحالي.

لماذا اعتذر الأهلي عن عدم المشاركة بكأس الرابطة؟

فضل الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر الاعتذار عدم المشاركة في كأس الرابطة خشية من تعرض لاعبيه للإرهاق بسبب كثرة المشاركات في المباريات بالموسم الحالي، في ظل مشاركته في عدد كبير من البطولات.

كم بطولة شارك فيها الأهلي هذا الموسم؟

شارك الفريق الأحمر في 6 بطولات وهي الدوري المصري وكأس مصر وكأس السوبر الإفريقي والدوري الإفريقي لكرة القدم وأخيرا كأس العالم للأندية، فيما يستعد للمشاركة في بطولة السوبر المصري بالإمارات.

لماذا لم يفكر كولر في اللعب بفريق من الناشئين؟

كولر يرى أنه من الأفضل عدم المشاركة في كأس الرابطة والاكتفاء بالبطولات التي يشارك فيها الفريق هذا الموسم وأهمها دوري أبطال إفريقيا والدوري المصري وكأس مصر وكأس السوبر، وأن البطولة ستمثل عبئا على اللاعبين والفريق، في ظل الرغبة في منح فترة راحة كافية للاعبين غير الدوليين خلال توقف يناير المقبل.