شكرا لقرائتكم خبر عن حامد وشيكا ومروان حمدى.. أبرز 10 لاعبين مستبعدين من منتخب مصر بعد إعلان القائمة المبدئية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عن قائمة منتخب مصر المبدئية التي تضم 55 لاعبا المشاركة في أمم إفريقيا، المقرر إقامتها في كوت ديفوار الشهر المقبل، على أن يتم تقليص قائمة منتخب مصر إلى 27 لاعبا في القائمة النهائية التي من حقها خوض مباريات المنتخب في المجموعة التي تضم الرأس الأخضر وغانا وموزمبيق.

وشهدت القائمة المبدئيةاستبعاد أكثر من لاعب لأسباب فنية او للإصابة وعدم الجاهزية الفنية، حيث يغيب طارق حامد بعد إعلان اعتزاله الدولي مؤخرا، وغاب إبراهيم عادل ومصطفى شلبي بسبب الإصابة وعدم الجاهزية الفنية، فيما يغيب لأسباب فنية كلا من شيكابالا، يوسف أوباما، محمود علاء، طاهر محمد طاهر، مروان حمدي، أحمد عاطف، عمرو السولية.

وجاءت قائمة منتخب مصر كالتالى:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - أحمد الشناوي - محمد صبحي - محمد أبو جبل - محمود جاد - محمد بسام - محمد عواد.

الدفاع: علي جبر - محمد هاني - عمر كمال - أحمد حجازي - محمد عبد المنعم - محمود حمدي الونش - محمد حمدي - أحمد أبو الفتوح - أكرم توفيق - أسامة جلال - أحمد سامي - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمود مرعي - محمد شكري - أحمد رمضان - كريم حافظ - حسين السيد - حسام عبد المجيد.

الوسط: حمدي فتحي - إمام عاشور - محمد النني - مصطفى فتحي - رمضان صبحي - محمود حمادة - حسين الشحات - عمر مرموش - أحمد زيزو - مروان عطية - مهند لاشين - سام مرسي - نبيل عماد - أحمد نبيل كوكا - محمد مجدي أفشة - محمد إبراهيم - عبد الرحمن مجدي - مصطفى زيكو - عبد الله السعيد - محمد عبد السميع.

الهجوم: محمد صلاح - محمود حسن تريزيجيه - أحمد حسن كوكا - محمود كهربا - مصطفى محمد - أحمد ريان - محمد شريف - أسامة فيصل - أحمد أمين قفة.