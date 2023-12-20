شكرا لقرائتكم خبر عن تقدم اسوان وراية .. وتعادل السكة مع الحرس في الشوط الأول بدوري المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

انتهى الشوط الأول من عمر المباريات الثلاثة المقامة حاليا في الجولة الـ 13 بدوري المحترفين، حيث اسفرت نتائج الشوط الأول في المباريات الثلاثة عن تقدم اسوان بهدفين مقابل هدف علي مصر المقاصة، وتقدم راية علي مكادي بهدفين مقابل هدف ،وتعادل السكة مع حرس الحدود سلبيا.

حرس الحدود مع السكة الحديد

انتهى الشوط الأول من مباراة حرس الحدود والسكة الحديد بتعادل الفريقين سلبيا .

يحتل الحرس المركز الثانى فى ترتيب دورى المحترفين برصيد 24 نقطة، جمعها من 12 مباراة، حيث حقق الفوز فى 6 مواجهات وتعادل فى 6 لقاءات ولم يتذوق الخسارة حتى الآن، سجل لاعبوه 22 هدفا واستقبلت شباكهم 11 هدفا.

ويحتل فريق السكة الحديد المركز الثامن فى ترتيب دورى المحترفين برصيد 19 نقطة، جمعها من 12 مباراة، حيث حقق الفوز فى 4 مباريات وتعادل فى 7 لقاءات وخسر مواجهة واحدة، سجل لاعبوه 13 هدفا واستقبلت شباكهم 7 أهداف.

مكادى مع راية

تقدم فريق راية علي نظيره مكادي بهدفين مقابل هدف بعد نهاية الشوط الأول من مباراتهما ، تقدم راية في الدقيقة 12 قبل ان يتعادل عمرو بركات لمكادي في الدقيقة 17 ، ويعود راية للتقدم مرة أخرى في الدقيقة 45 لينتهي الشوط بتقدم راية .

ويبحث محمد صلاح المدير الفنى لفريق مكادى عن أول نقاطه مع الفريق بعد الخسارة من مصر المقاصة فى أول مهمة له، وطالب اللاعبين بضرورة تحقيق الفوز وتحسين وضع الفريق، حيث يحتل فريق مكادى المركز السادس عشر فى ترتيب دورى المحترفين برصيد 12 نقطة، جمعها من 12 مباراة، حيث حقق الفوز فى مباراتين وتعادل فى 6 لقاءات وخسر 4 مواجهات، سجل لاعبوه 13 هدفا واستقبلت شباكهم 15 هدفا.

قى المقابل، حذر محمد حليم المدير الفنى لفريق راية، اللاعبين من انتفاضة فريق مكادى، وطالبهم بضرورة استغلال الفرص وحصد النقاط من أجل التقدم فى الجدول، حيث يحتل فريق راية المركز التاسع فى ترتيب دورى المحترفين برصيد 18 نقطة، جمعها من 12 مباراة، حيث حقق الفوز فى 4 مباريات وتعادل فى 6 لقاءات وخسر مواجهتين، سجل لاعبوه 14 هدفا واستقبلت شباكهم 12 هدفا.

أسوان مع المقاصة

نجح حسام عرفات لاعب الاسوان في احراز هدفين لفريقه في مرمي مصر المقاصة معلنا تقدم فريقه بهدفين مقابل هدف بعد نهاية الشوط الأول، حيث تقدم اسوان عن طريق حسام عرفات وتعادل المقاصة عن طريق يوسف عطايا قبل ان يعزز عرفات تقدم فريقه في الدقيقة 40.

ويستقبل فريق أسوان بقيادة هشام زكريا فريق المقاصة بحثا عن استعادة التوازن والعودة لسكة الانتصارات وخطف النقاط لتحسين وضعه، حيث يحتل فريق أسوان المركز الخامس عشر فى ترتيب دورى المحترفين برصيد 14 نقطة، جمعها من 12 مباراة، حيث حقق الفوز فى 3 مباريات وتعادل فى 5 لقاءات وخسر 4 مواجهات، سجل لاعبوه 12 هدفا واستقبلت شباكهم 12 هدفا.

فى المقابل، يأمل طارق حجاج مدرب مصر المقاصة فى استغلال الحالة المعنوية العالية للفريق بعد الفوز فى المباراة الماضية، وطالبهم بمواصلة الفوز، حيث يحتل فريق مصر المقاصة المركز الثامن عشر فى ترتيب دورى المحترفين برصيد 9 نقاط، جمعها من 12 مباراة، حيث حقق الفوز فى مباراتين وتعادل فى 3 لقاءات وخسر 7 مواجهات، سجل لاعبوه 15 هدفا واستقبلت شباكهم 24 هدفا.