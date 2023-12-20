شكرا لقرائتكم خبر عن مصر في المجموعة الثانية بالبطولة العربية لمنتخبات السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت قرعة البطولة العربية لمنتخبات كرة السلة رجال ، والتي تقام بمصر في الفترة من 26 ديسمبر حتى 3 يناير بالقاهرة، عن وقوع مصر في المجموعة الثانية من مجموعتى البطولة.

ووقع منتخب مصر في المجموعة الثانية بجانب منتخبات كلا من الامارات ، الكويت تونس، بالإضافة إلى المغرب ، بينما تضم المجموعة الاولى موريتانيا و الجزائر و الصومال بالاضافة إلى ليبيا.

تم تقسيم المنتخبات إلى مجموعتين، وفقا لتصنيف الاتحاد الدولي الأخير لمراعاة تكافؤ الفرص بين المنتخبات المشاركة

الدول التى أكدت مشاركتها فى البطولة هى: تونس، الجزائر، الكويت والأردن، الإمارات، الصومال، موريتانيا، ليبيا، المغرب، بالإضافة إلى مصر المستضيف للمنافسات.