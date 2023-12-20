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مصر في المجموعة الثانية بالبطولة العربية لمنتخبات السلة

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القاهرة - سامية سيد - أسفرت قرعة البطولة العربية لمنتخبات كرة السلة رجال ، والتي تقام بمصر في الفترة من 26 ديسمبر حتى 3 يناير بالقاهرة، عن وقوع مصر في المجموعة الثانية من مجموعتى البطولة.

ووقع منتخب مصر في المجموعة الثانية بجانب منتخبات كلا من الامارات ، الكويت تونس، بالإضافة إلى المغرب ، بينما تضم المجموعة الاولى موريتانيا و الجزائر و الصومال بالاضافة إلى ليبيا.

تم تقسيم المنتخبات إلى مجموعتين، وفقا لتصنيف الاتحاد الدولي الأخير لمراعاة تكافؤ الفرص بين المنتخبات المشاركة

الدول التى أكدت مشاركتها فى البطولة هى: تونس، الجزائر، الكويت والأردن،  الإمارات، الصومال، موريتانيا، ليبيا، المغرب، بالإضافة إلى مصر المستضيف للمنافسات.


قرعة البطولة

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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