شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتفوق على الزمالك وبيراميدز فى قائمة منتخب مصر بأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت قائمة المنتخب الوطنى التي اعلنها الاتحاد الافريقى كاف المقرر مشاركته في أمم افريقيا ، عن اختيار اللاعبين من 10 اندية ببطولة الدورى، بالإضافة إلى 10 لاعبين محترفين هم .

وجاءت أسماء اللاعبين وفقا لأنديتهم كالتالى..

12 لاعب من الاهلى هم ... محمد الشناوى ، محمد هانى، محمد عبد المنعم ، اكرم توفيق، رامى ربيعة، ياسر إبراهيم ، امام عاشور، حسين الشحات ، افشة ، كهربا، مروان عطية، احمد نبيل كوكا

11 لا عب من بيراميدز ... أحمد الشناوى ، على جبر، مصطفى فتحى، رمضان صبحى، مهند لاشين ، عبد الله السعيد ، محمد حمدى ، أسامة جلال، احمد سامى ، محمود مرعى ، كريم حافظ

7 لاعبين من الزمالك ... محمد صبحى، محمد عواد ، الونش، احمد فتوح،حسام عبد المجيد، زيزو ، دونجا

لاعبان من البنك الاهلى هم أبو جبل، أسامة فيصل

5 لاعبين من سيراميكا ... محمد بسام، محمد شكرى، احمد رمضان، محمد إبراهيم، أحمد ريان

3 لاعبين من المصرى محمود جاد، حسين السيد، محمود حمادة

لاعبان من الاسماعيلى ... عبد الرحمن مجدى، محمد عبد السميع

فيوتشر عمر كمال

انبى احمد امين قفة

زد مصطفى زيكو

بالاضافة إلى 10 محترفين هم محمد صلاح، حمدى فتحى، تريزيجيه، احمد حسن كوكا، الننى، سام مرسى ، أحمد حجازى، عمر مرموش، مصطفى محمد، محمد شريف