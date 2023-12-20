شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 20 / 12 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامي أحمد شوبير مصير الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الأهلي من الرحيل عن القلعة الحمراء في فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل، بعدما فشل في إثبات نفسه مع الأهلي حتى الآن، ووجود آراء تطالب برحيله والتعاقد مع مهاجم أجنبي جديد.

بدأ مسئولو النادي الأهلي إعادة النظر بشأن مستقبل الفرنسي أنتوني موديست من الاستمرار في القلعة الحمراء، بعدما أظهرت مباريات الأهلي الأخيرة في كأس العالم معاناته الشديدة من أزمة في مركز المهاجم، حيث لم يستفد الفريق الأحمر من جهود المهاجم الفرنسي منذ التعاقد معه وحتى الآن، رغم أن الجهاز الفني تعجل التعاقد معه ورفض تأجيل الأمر إلى الانتقالات الشتوية، ليتمكن من ضم مهاجم أجنبي سوبر لمساعدته خلال المشاركة في كأس العالم للأندية.

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