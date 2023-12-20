شكرا لقرائتكم خبر عن 10 محترفين في القائمة المبدئية لمنتخب مصر في أمم افريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت القائمة المبدئية التي كشف عنها الاتحاد الافريقى "كاف" للمنتخب الوطنى، للمشاركة فى أمم أفريقيا، 55 لاعبا استعدادا لخوض البطولة الأفريقية، المقرر إقامتها في كوت ديفوار الشهر المقبل.

وتضم القائمة 10 لاعبين محترفين بمختلف الدوريات وهم محمد صلاح "ليفربول"، محمود حسن تريزيجيه "طرابزون التركى"، أحمد حسن كوكا " ألانيا سبور التركى"، مصطفى محمد "نانت الفرنسي"، محمد شريف "الخليج السعودى"، أحمد حجازى "اتحاد جدة"، محمد الننى "أرسنال"، عمر مرموش "فرانكفورت الألماني"، سام مرسى " إيبسويتش تاون الإنجليزي"، حمدى فتحى "الوكرة القطرى".

ومن المقرر أن يتم تقليص قائمة منتخب مصر إلى 27 لاعبا في القائمة النهائية التي من حقها خوض مباريات المنتخب في المجموعة التي تضم الرأس الأخضر وغانا وموزمبيق.

وجاءت قائمة منتخب مصر كالتالى: