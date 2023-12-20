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لجنة شئون اللاعبين تجتمع بالأفرع لشرح ربط نظام القيد مع فيفا

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القاهرة - سامية سيد - عقدت اليوم إدارة شئون اللاعبين باتحاد الكرة اجتماعا مع مسئولي القيد للأفرع التابعه للاتحاد لبحث آخر تطورات السيسيتم الإلكتروني الخاص بالاتحاد المصري و ربطه مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" لمناقشة شروط القيد الجديدة بداية فترة الانتقالات الشتوية يناير 2024.

 

حضر الاجتماع اللواء حلمي مشهور عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة و المشرف العام علي لجنة شئون اللاعبين وبحضور كلآ من كريم أنور ، شريف دري نجم ، أحمد سامي و محمود سعد من لجنة شئون اللاعبين باتحاد الكرة.

 

ويهدف ربط نظام القيد في الاتحاد المصري بنظام القيد مع الاتحاد الدولي -فيفا- مزيد من الشفافية و الأجراءات الصحيحة في قيد اللاعبين.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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