شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر فى باريس يستقبل كرم جابر بطل المصارعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل السفير علاء يوسف سفير مصر في باريس، البطل الاولمبى ولاعب المصارعة كرم جابر، خلال تواجد اللاعب في فرنسا استعدادا للمشاركة في البطولة الافريقية.

ويقيم كرم جابر معسكر خارجى في باريس في إطار الاستعداد للمشاركة فى بطولة أفريقيا مارس المقبل بمصر، والمؤهلة لأولمبياد باريس.

ونشر كرم جابر صورة تجمعه بسفير مصر فى باريس عبر خاصية الصور بصفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك .

ويستعد كرم جابر للمشاركة فى منافسات البطولة الأفريقية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، وفقا لما تحسمه التجارب المقرر أن يقيمها اتحاد اللعبة لكرم جابر و اللاعب فى نفس وزنه للمقارنة بينهما و تحديد المشارك فى بطولة أفريقيا المؤهلة.

واعتمد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب طلب اتحاد المصارعة المصرى بتنظيم بطولة أفريقيا "أوقيانوسيا" المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

كرم جابر