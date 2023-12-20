الزمالك يتوجه إلى ملعب مباراة ساجرادا بالكونفدرالية

القاهرة - سامية سيد - غادرت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فندق الإقامة متجهة إلى ملعب 11 نوفمبر،استعداداً لخوض مباراة ساجرادا الأنجولي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وفضل الجهاز الفني للفريق بالتنسيق مع الجهاز الإداري التحرك إلى ملعب المباراة قبل ساعتين وربع من انطلاق اللقاء، تحسبا لوجود ازدحام مروري، في ظل هطول الأمطار صباح اليوم بغزارة على العاصمة الأنجولية لواندا.

وألقى معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محاضرة فنية أخيرة على اللاعبين، قبل خوض مباراة ساجرادا الأنجولي اليوم في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية. وشهدت المحاضرة تحفيز المدير الفني للاعبين والتأكيد على ثقته في تحقيق الفوز وحسم الصعود بشكل رسمي لدور الثمانية ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية. وشرح معتمد جمال كافة الأدوار الفنية للاعبين بجانب التعامل مع نقاط القوة والضعف للفريق المنافس، والخطة الخاصة باللقاء.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة ساجرادا الأنجولي، في السادسة مساء اليوم الأربعاء باستاد 11 نوفمبر بالعاصمة، في إطار مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد - عبد الرحمن نفاد - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - محمد طارق - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة - حاتم سكر - أحمد زكي .

خط الوسط : نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم " أوباما ".

خط الهجوم :سيف الدين الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

ويترأس البعثة رامي نصوحي عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، ويرافق البعثة كل من أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة والمشرف على فريق الكرة، وأحمد خالد حسانين عضو مجلس الإدارة.

ويتصدر الفريق ترتيب مجموعته ببطولة كأس الكونفدرالية برصيد 9 نقاط، بعد الفوز على كل من أبو سليم الليبي، وسوار الغيني وساجرادا الأنجولي في الثلاث جولات السابقة بدور المجموعات.