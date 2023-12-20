شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة مودرن فيوتشر واتحاد العاصمة الجزائري بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقي فريق مودرن فيوتشر مع اتحاد العاصمة الجزائري، في تمام السادسة مساء اليوم الأربعاء على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكانت مباراة الجولة الثالثة التي جمعت الفريقين بالجزائر قد انتهت بفوز الفريق الجزائري بهدف نظيف.

فيوتشر في المركز الثاني بمجموعته

ويحتل فريق مودرن فيوتشر المركز الثاني بمجموعته برصيد 6 نقاط، بينما يحتل اتحاد العاصمة الجزائري المركز الأول برصيد 9 نقاط، فيما يأتي الهلال الليبي في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وأخيراً فريق سوبر سبورت الجنوب أفريقي بدون رصيد بعدما خسر أول 3 جولات.

فيوتشر يستعيد الفيل قبل موقعة اتحاد العاصمة

ويستعيد مودرن فيوتشر خدمات مدافعه علي الفيل، في مواجهة اتحاد العاصمة، وكان علي الفيل قد غاب عن المشاركة مع فريقه في اللقاء الماضي بعد تعرضه للطرد في لقاء الهلال الليبي، ويدرس فورموسينيو المدير الفني لفيوتشر، الاعتماد على ثنائي هجومي لقيادة الفريق أمام اتحاد العاصمة، بوجود مروان محسن وأحمد عاطف، وذلك بهدف زيادة الكثافة الهجومية في مواجهة الفريق الجزائري لتحقيق الفوز وخطف صدارة المجموعة.

طاقم تحكيم موريتاني

وأسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، إدارة مباراة مودرن فيوتشر واتحاد العاصمة الجزائري إلى طاقم تحكيم موريتاني، ويدير اللقاء الموريتاني عبد العزيز بوح، ويساعده كل من حمدين ديبا ، ويوسف محمد محمود ، بالإضافة إلى الحكم الرابع موسى ديو، ومراقب اللقاء الليبي عمر جوماح عبد السيد عبد الصديق.

ومن المقرر أن يبدأ مودرن فيوتشر المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمود جنش، دفاع: عمر كمال، محمد عبد السلام، علي الفيل، باسم علي، وسط: غنام محمد، محمد صادق، محمد فاروق، عبد الكبير الوادي، هجوم: مروان محسن، وأحمد عاطف.