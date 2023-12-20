الامارات | الاتحادان الإسباني والمكسيكي يقرران نشر محادثات حكام المباريات و"الفار"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يسعى الاتحادان الإسباني والمكسيكي لكرة القدم الى التوعية و"الشفافية" من خلال نشر محتوى التسجيلات الصوتية والمرئية الخاصة بحكم الفيديو المساعد (الفار)، وفق ما أعلنا. وأفاد الاتحاد الإسباني ورابطة الدوري في بيان أنهما "سينشران الصور والتسجيلات الصوتية للمحادثات بين حكم الملعب وحكم الفار" بعد كل مرحلة من الدوري. وسيطبق هذا الأمر لأول مرة خلال الدور نصف النهائي لمسابقة الكأس السوبر الإسبانية في 10 و11 يناير، والمباراة النهائية في 14 منه.

أما في ما يخص الدوري، فيبدأ العمل بالقرار الجديد اعتباراً من المرحلة العشرين بالنسبة للدرجة الأولى والثانية والعشرين بالنسبة للدرجة الثانية والمقررتين بين 12 و15 يناير.

وسيتم بث التسجيلات الصوتية والصور في نهاية كل مرحلة "عبر مشغلي المسابقة الرسميين"، ويتعلق الأمر باللقطات "التي تتم مراجعتها على الشاشة الموجودة في الملعب"، وفق الاتحاد الإسباني ورابطة الدوري.

والهدف من هذا "تعزيز فهم أفضل لقرارات التحكيم" و"تعزيز شفافية القرارات التحكيمية". وسار الاتحاد المكسيكي على نفس خطى نظيره الإسباني، على أن يبدأ تطبيق ذلك عندما تُستأنف البطولة المحلية في 12 يناير وفق رئيس الاتحاد المحلي للعبة خوان كارلوس رودريغيس. وحدد رودريغيس الهدف من هذا التغيير أن يكون "الفار" قادراً على تنسيق المعايير في اتخاذ القرار وبالتالي التخفيف من الجدل المتكرر بشأن استخدام هذه التقنية.