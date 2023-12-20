الامارات | اتحاد الشطرنج: استضافة أبوظبي الأولمبياد العالمي إنجاز جديد للرياضة الإماراتية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجه اتحاد الإمارات الشطرنج التهنئة إلى القيادة الرشيدة، بمناسبة فوز أبوظبي باستضافة الأولمبياد العالمي للشطرنج 2028، لتكون الإمارات أول دولة عربية تستضيف هذا الحدث العالمي مرتين، بعد استضافة دبي نسخة عام 1986. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة اتحاد الشطرنج برئاسة تريم مطر تريم بتقنية الفيديو بحضور جميع الأعضاء. وأكد تريم مطر رئيس الاتحاد أن استضافة أبوظبي لأولمبياد الشطرنج يعد إنجازا جديدا لرياضة الإمارات بعودة الحدث العالمي مرة أخرى إلى الدولة. وقال: "الأولمبياد سيكون له مردود كبير على الكوادر الفنية باعتباره حدثاً استثنائيا، وسيكون عدد المشاركين فيه أكبر من كل النسخ الماضية".

ونشر الاتحاد الدولي على موقعه الرسمي تفاصيل اختيار أبوظبي لتكون المدينة المستضيفة لأولمبياد الشطرنج الـ47 عام 2028، بعد فوزها على مدينة جنوة الإيطالية بأغلبية 96 صوتاً مقابل 60 خلال اجتماع مجلس الاتحاد الدولي للشطرنج.

وقال الاتحاد الدولي:" استضافة أولمبياد الاتحاد الدولي للشطرنج 2028، وأولمبياد الاتحاد الدولي للشطرنج لأصحاب الهمم 2028، ومؤتمر الاتحاد الدولي للشطرنج 2028، بمثابة جهد مشترك بين مجلس أبوظبي الرياضي واتحاد الإمارات للشطرنج، وسيقام الحدث في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، وهو الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط".