مانشستر يونايتد يحسم موقفه بشأن تفعيل بند شراء سفيان أمرابط

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت تقارير إعلامية اليوم الأربعاء، موقف نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، من التعاقد مع لاعبه الدولي المغربي سفيان أمرابط بصفة نهائية، حيث يلعب معارا هذا الموسم قادما من فيورنتينا الإيطالي.

و ذكرت صحيفة "صن" البريطانية أن مانشستر يونايتد لا ينوي تفعيل بند الشراء النهائي للاعب المغربي، بسبب عدم قدرته على التألق مع أجواء كرة القدم الإنجليزية، ولم يحقق الأداء المرجو منه خلال الفترة الماضية.

وأفادت الصحيفة أن سفيان أمرابط يناضل لمجاراة الوتيرة المرتفع المعروف بها الدوري الإنجليزي، لكن المدرب الهولندي إيريك تين هاج يرى أن كوبي ماينو لاعب مانشستر يونايتد، هو مستقبل خط الوسط في أولد ترافورد.

ويشغل سفيان أمرابط البالغ عمره 27 عاما، مركز لاعب خط الوسط، ولفت الأنظار بشدة مع نتاخب المغرب خلال نهائيات كأس العالم الأخيرة في قطر 2022، وبات محطا لأنظار العديد من الفرق الكبرى ومنها مانشستر يونايتد.

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