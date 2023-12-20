استبعاد إبراهيما نداي من لقاء ساجرادا.. طبيب الزمالك يكشف السبب

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن سبب استبعاد السنغالي إبراهيما نداي لاعب الأبيض من القائمة التي ستخوض مباراة ساجرادا الأنجولي، المقرر لها في السادسة مساء اليوم الأربعاء باستاد 11 نوفمبر في إطار مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال رئيس الجهاز الطبي إن استبعاد السنغالي إبراهيما نداي من قائمة الزمالك لمواجهة ساجرادا الأنجولي، جاء بسبب تعرض اللاعب لنزلة برد شديدة، و ارتفاع درجة حرارته.

و يضم تشكيل الزمالك كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع : عمر جابر - محمد عبد الغني - حمزة المثلوثي - محمد عبد الشافي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي.

خط الهجوم : أحمد مصطفى "زيزو" - سيف الجزيري - ناصر منسي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد ومحمد طارق وحسام عبد المجيد وأحمد زكي وعبد الله جمعة وسيد عبد الله "نيمار" ويوسف أوباما ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وسامسون أكينيولا .