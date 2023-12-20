عمرو وردة يوقع لنادي يوناني جديد

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نادي بانسيريكوس اليوناني عن التعاقد مع عمرو وردة ليصبح لاعبا ضمن صفوف الفريق حتى نهاية الموسم الكروي الحالي.

وسينضم وردة إلى تدريبات بانسيريكوس خلال الأيام القليلة المقبلة، بعدما وقع عقدا مع النادي اليوناني.

ورحل عمرو وردة عن صفوف نادي فاركو بعدما قرر النادي السكندري الاستغناء عن اللاعب صحاب الـ30 عاما.

وسيعمل وردة مع بابلو جارسيا مدرب بانسيريكوس، والذي عمل معه مسبقا في باوك عندما لعب وردة ضمن صفوفه تحت قيادته.

وكان وردة لعب 27 مباراة وسجل 3 أهداف وصنع 2 خلال فترة عمله في باوك، احتفالًا بفوزه بكأس اليونان 2021.

4 أندية في 3 أشهر ..

وأثار اللاعب عمرو وردة الجدل ، بانتقاله إلى 4 أندية خلال فترة 3 أشهر فقط ، قبل أن يقوم بفسخ تعاقده ، ويعلن النادي الرحيل بالتراضي. وانتقل وردة مطلع الموسم الجاري إلى الرجاء المغربي ثم تم فسخ التعاقد .

ثم انتقل إلى دوسكا القبرصي وتم فسخ التعاقد بعد أسبوع فقط.وانتقل بعد ذلك إلى الاستقلال الإيراني وتم فسخ التعاقد أيضًا بعد مرور 8 أيام.

ثم مشاركته الأخيرة مع فاركو ، وتم فسخ التعاقد بعد إعلان قدومه بشهرين فقط. وشارك وردة مع فريق فاركو خلال مباراة وحيدة فقط هذا الموسم أمام المصري البورسعيدي، ولم يصنع أو يسجل أية أهداف.