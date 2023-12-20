دكة بدلاء الزمالك أمام ساجرادا بكأس الكونفدرالية

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن معتمد جمال المدير الفني لفريق الزمالك عن قائمة بدلاء الأبيض في مباراة ساجرادا الأنجولي المقرر لها السادسة مساء اليوم الأربعاء على ملعب 11 نوفمبر في العاصمة الأنجولية لواندا، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور مجموعات كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحتل الزمالك المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط، بعد أن حقق العلامة الكاملة في الـ3 مباريات الأولى، كما سجل لاعبوه 6 أهداف ولم يستقبل أبناء القلعة البيضاء أي أهداف.

بينما يتواجد فريق ساجرادا في المركز الثالث برصيد 3 نقاط حصدها من فوز وحيد على سوار الغيني، بينما تلقى هزيمتين أمام أبو سليم الليبي والزمالك، وأحرز هدفين واستقبل مثلهما.

وضمت دكة بدلاء الزمالك أمام ساجرادا:

عبد الرحمن نفاد ومحمد طارق وحسام عبد المجيد وأحمد زكي وعبد الله جمعة وسيد عبد الله "نيمار" ويوسف أوباما ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وسامسون أكينيولا

وضمت قائمة مستبعدو الزمالك أمام ساجرادا في الكونفدرالية كلا من: معاذ علاء وحاتم سكر وإبراهيما نداي بسبب إصابته بنزلة برد.

تشكيل الزمالك أمام ساجرادا

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع : عمر جابر - محمد عبد الغني - حمزة المثلوثي - محمد عبد الشافي

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي

خط الهجوم : أحمد مصطفى "زيزو" - سيف الجزيري - ناصر منسي

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