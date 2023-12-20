التصويبات الخارجية .. شعار مران الزمالك قبل ملاقاة ساجرادا

ياسر رشاد - القاهرة - مع دقات السادسة مساء اليوم الأربعاء ، يحل فريق الزمالك ضيفًا على نظيره ساجرادا الأنجولي ، لحساب الجولة الرابعة من مرحلة دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ملامح مران الزمالك الأخير قبل المواجهة ..

وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة فنية خاصة في نهاية التدريبات الجماعية، التي أقيمت مساء أمس الثلاثاء، على ملعب انتر الأنجولي، استعداداً لمواجهة ساجرادا الأنجولي اليوم الأربعاء باستاد 11 نوفمبر بالعاصمة الأنجولية لواندا.

وشهدت تدريبات الأبيض ، فقرات خططية تم خلالها التركيز على التصويب من داخل وخارج منطقة الجزاء، بجانب تنفيذ بعض الكرات الثابتة وتسديد ضربات الجزاء.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كل من: حراسة المرمى: محمد عواد - عبد الرحمن نفاد - معاذ علاء الدين. خط الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - محمد طارق - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة - حاتم سكر - أحمد زكي . خط الوسط : نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم " أوباما ". خط الهجوم :سيف الدين الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

ويترأس البعثة رامي نصوحي عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، ويرافق البعثة كل من أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة والمشرف على فريق الكرة، وأحمد خالد حسانين عضو مجلس الإدارة. ويتصدر الفريق ترتيب مجموعته ببطولة كأس الكونفدرالية برصيد 9 نقاط، بعد الفوز على كل من أبو سليم الليبي، وسوار الغيني وساجرادا الأنجولي في الثلاث جولات السابقة بدور المجموعات.