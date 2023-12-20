تشكيل الزمالك لمباراة ساجرادا.. الجزيري يقود الهجوم وشيكابالا بديلا

أعلن الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال تشكيل فريقه لمباراة ساجرادا الأنجولي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وستقام مباراة الزمالك وساجرادا في تمام السادسة مساء اليوم على ملعب 11 نوفمبر في العاصمة الأنجولية لواندا، ضمن منافسات الجولة الرابعة بمجموعات كأس الكونفدرالية الأفريقية.

تشكيل الزمالك لمباراة ساجرادا في الكونفدرالية

في حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع : عمر جابر – محمد عبد الغني – حمزة المثلوثي – محمد عبد الشافي.

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الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد أشرف “روقا” – عمرو السيسي.

الهجوم : أحمد مصطفى “زيزو” – سيف الجزيري – ناصر منسي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد ومحمد طارق وحسام عبد المجيد وأحمد زكي وعبد الله جمعة وسيد عبد الله “نيمار” ويوسف أوباما ومحمود عبد الرازق “شيكابالا” وسامسون أكينيولا .

واستبعد معتمد جمال الثلاثي معاذ علاء و حاتم سكر و إبراهيما نداي من قائمة الأبيض لخوض مباراة ساجرادا الأنجولي.