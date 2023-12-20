النصر يستعيد لاعبه المصاب قبل مواجهة الاتفاق

استعاد لويس كاسترو، المدير الفني لفريق النصر، خدمات لاعبه المصاب قبل مواجهة الاتفاق في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وشهدت تدريبات النصر الجماعية التي أقيمت اليوم الأربعاء، مشاركة علي الحسن، لاعب الوسط، بعد تعافيه من إصابة مفصل القدم التي تعرض لها خلال الفترة الأخيرة.

وغاب علي الحسن عن صفوف النصر في الأسابيع الثلاثة الماضية، وذلك بسبب الإصابة التي عانى منها في الفترة الأخيرة.

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وأصبحت مشاركة الحسن مع العالمي أمام الاتفاق، غير مؤكدة، حيث سيتحدد موقفه من خلال مران الفريق اليوم أو غدًا.

ويلتقي النصر بنظيره الاتفاق، في إطار منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة دوري روشن السعودي، بعد غدٍ الجمعة الموافق 22 ديسمبر الجاري.

واختتم البرتغالي كاسترو التدريبات بتنفيذ الكرات الثابتة من قِبل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والبرازيلي أليكس تيليس، ومواطنه أندرسون تاليسكا.

ويحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 37 نقطة.