ترتيب مجموعة الاهلي في دوري أبطال أفريقيا بعد فوز يانج أفريكانز على ميدياما

يقدم لكم موقع “كورة 365” ترتيب مجموعة الاهلي في بطولة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2023-2024، بعد الفوز الذي حققه يانج أفريكانز على ميدياما.

ولعب فريق يانج أفريكانز ضد ميدياما الغاني، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مجموعة الاهلي بـ دوري أبطال أفريقيا.

وحقق فريق يانج أفريكانز منافس الاهلي في مجموعات دوري أبطال أفريقيا، الفوز على حساب ميدياما، بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد.

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وافتتح باكوم زوزوا، أهداف يانج أفريكانز في الدقيقة 33 من زمن الشوط الأول، بعد العديد من المحاولات الهجومية على مرمى ميدياما.

وفي الشوط الثاني، أضاف يانج أفريكانز ثاني أهداف اللقاء عن طريق لاعبه باكاري نوندو، خلال الدقيقة 61.

وبعد 5 دقائق أحرز موداثيري يحيى، ثالث أهداف يانج أفريكانز في شباك خصمه، وفي الدقيقة 90 أشهر الحكم البطاقة الحمراء للاعب ميدياما جوناثان سواه.

ترتيب مجموعة الاهلي في دوري أبطال أفريقيا

ويتصدر الاهلي المجموعة الرابعة في دوري أبطال أفريقيا برصيد 5 نقاط، حصدهم من 3 مباريات وله مباراة مؤجلة.

1- الاهلي – 5 نقاط.

2- يانج أفريكانز – 5.

3- شباب بلوزداد – 4.

4- ميدياما – 4.