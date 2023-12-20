استبعاد جناح الزمالك من مواجهة ساجرادا في الكونفدرالية

قرر معتمد جمال المدير الفني المؤقت لفريق الزمالك، استبعاد إبراهيما نداي، من مواجهة ساجرادا الأنجولي، في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وكشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي لفريق الزمالك، عن سبب استبعاد السنغالي إبراهيما نداي، جناح القلعة البيضاء، من قائمة مواجهة ساجرادا.

ويلعب الزمالك ضد ساجرادا الأنجولي، اليوم الأربعاء، عبر ملعب 11 نوفمبر، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

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وتنطلق أحداث مباراة الفارس الأبيض ضد الفريق الأنجولي، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والسابعة بتوقيت مكة المكرمة.

وقال الدكتور محمد أسامة، إن استبعاد إبراهيما نداي من قائمة الزمالك لمواجهة ساجرادا، جاء بسبب تعرضه لنزلة برد شديدة، و ارتفاع درجة حرارته.

ويخوض الزمالك مباراته أمام ساجرادا بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

الدفاع : عمر جابر – محمد عبد الغني – حمزة المثلوثي – محمد عبد الشافي.

الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد أشرف “روقا” – عمرو السيسي.

الهجوم : أحمد مصطفى “زيزو” – سيف الجزيري – ناصر منسي.