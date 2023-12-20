مجموعة الاهلي.. يانج أفريكانز يضرب ميدياما بثلاثية في دوري أبطال أفريقيا

حقق فريق يانج أفريكانز منافس الاهلي في مجموعات دوري أبطال أفريقيا، الفوز على حساب نظيره ميدياما، بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد.

واستضاف فريق يانج أفريكانز نظيره ميدياما الغاني، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وافتتح باكوم زوزوا، أهداف يانج أفريكانز في الدقيقة 33 من زمن الشوط الأول، بعد العديد من المحاولات الهجومية على مرمى ميدياما.

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وفي الشوط الثاني، أضاف يانج أفريكانز ثاني أهداف اللقاء عن طريق لاعبه باكاري نوندو، خلال الدقيقة 61.

وبعد 5 دقائق أحرز موداثيري يحيى، ثالث أهداف يانج أفريكانز في شباك خصمه، وفي الدقيقة 90 أشهر الحكم البطاقة الحمراء للاعب ميدياما جوناثان سواه.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد يانج أفريكانز إلى 5 نقاط في وصافة جدول ترتيب المجموعة الرابعة لبطولة دوري أبطال أفريقيا خلف الاهلي، فيما يتوقف رصيد ميدياما عند 4 نقاط في المركز الرابع والأخير.