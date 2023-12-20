نجم يوفنتوس يكشف حقيقة انتقاله إلى الدوري الإنجليزي

ارتبط اسم التركي كنان يلديز، لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي بالانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز من بوابة أرسنال أو ليفربول خلال المرحلة المقبلة.

ويعد الشاب التركي هدفاً لإيدو المدير الرياضي لأرسنال وتم ربطه أيضاً بالانتقال إلى ليفربول لتدعيم صفوف المدرب يورجن كلوب.

لكن اللاعب نفى إمكانية رحيله عن النادي الإيطالي وقال أنه سعيد باللعب مع يوفنتوس.

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وذكر يلديز في تصريحات لـ”توتو ميركاتو ويب”: “هل تحدثت مع المدير الرياضي كريستيانو جيونتولي بشأن يناير ؟”.

وأضاف: “لا إنه رجل قوي وصعب للغاية بالنسبة لي للتعامل معه”.

وواصل: “عندما كنت في الثالثة من عمري بدأت لعب كرة القدم وفي السابعة وصلت لبايرن ميونيخ”.

وختم: “عندما انتهى العقد معهم، عرض علي يوفنتوس أفضل خيار لمواصلة مسيرتي وأنا سعيد باختياري تورينو”.