اخبار الرياضه

نجم يوفنتوس يكشف حقيقة انتقاله إلى الدوري الإنجليزي

0 نشر
0 تبليغ

فيديريكو كييزا - يوفنتوس

فيديريكو كييزا - يوفنتوس

ارتبط اسم التركي كنان يلديز، لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي بالانتقال إلى الممتاز من بوابة أرسنال أو خلال المرحلة المقبلة.

ويعد الشاب التركي هدفاً لإيدو المدير الرياضي لأرسنال وتم ربطه أيضاً بالانتقال إلى ليفربول لتدعيم صفوف المدرب يورجن كلوب.

لكن اللاعب نفى إمكانية رحيله عن النادي الإيطالي وقال أنه سعيد باللعب مع يوفنتوس.

طالع أيضًا: النصر يستعيد لاعبه المصاب قبل مواجهة الاتفاق

وذكر يلديز في تصريحات لـ”توتو ميركاتو ويب”: “هل تحدثت مع المدير الرياضي كريستيانو جيونتولي بشأن يناير ؟”.

وأضاف: “لا إنه رجل قوي وصعب للغاية بالنسبة لي للتعامل معه”.

وواصل: “عندما كنت في الثالثة من عمري بدأت لعب كرة القدم وفي السابعة وصلت لبايرن ميونيخ”.

وختم: “عندما انتهى العقد معهم، عرض علي يوفنتوس أفضل خيار لمواصلة مسيرتي وأنا سعيد باختياري تورينو”.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا