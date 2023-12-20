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فانتازي.. كل ما تريد معرفته عن الجولة الثامنة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز

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محمد اسماعيل - القاهرة - تبدأ مباريات الجولة الثامنة عشر من الممتاز، غدا الخميس، ويسعى لاعبو فانتازي إلى تحقيق أعلى النقاط، ولمساعدتكم نشر الخليج 365 عدة موضوعات يمكنكم الإطلاع عليها من خلال الروابط الآتية:

فانتازي… أفضل 11 لاعبا للجولة الثامنة عشر من الدوري الإنجليزي

فانتازي.. كيف تخطط للجولة ١٨ وغياب لاعبي أفريقيا وآسيا؟

فانتازي.. ما هي أفضل خطة لتعويض صلاح وسون خلال البطولات الدولية؟

فانتازي.. أفضل 5 لاعبين للجولة الثامنة عشر من الدوري الإنجليزي

فانتازي.. أفضل 4 لاعبين ذوي ملكية منخفضة للجولة الثامنة عشر من الدوري الإنجليزي

فانتازي.. "هل يجب بيع داروين نونيز؟" الخبراء يجيبون

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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