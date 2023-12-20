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تحفيز وثقة.. معتمد جمال يحدد نقاط قوة ساجرادا في محاضرة فنية

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محمد اسماعيل - القاهرة - عقد معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محاضرة فنية أخيرة على اللاعبين، قبل خوض مباراة ساجرادا الأنجولي، اليوم الأربعاء، في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وشهدت المحاضرة الأخيرة تحفيز معتمد جمال للاعبين والتأكيد على ثقته في تحقيق الفوز وحسم الصعود لدور الثمانية، وشرح المدير الفني كافة الأدوار الفنية للاعبين بجانب كيفية التعامل مع نقاط القوة والضعف للفريق المنافس، والخطط الخاصة باللقاء.

ويلاقي الزمالك نظيره ساجرادا الأنجولي، اليوم الأربعاء، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من دور المجموعات في كأس الكونفدرالية الأفريقية، في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مصر.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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