"على عهدتي شخصيا".. ممدوح عباس يفجر مفاجأة للزملكاوية بشأن رحيل زيزو

محمد اسماعيل - القاهرة - وجه ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق، بشرى سارة لجماهير نادي الزمالك، بخصوص الأنباء المتداولة عن رحيل أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات المقبلة.

ووعد "عباس" جمهور الزمالك في تغريدة على حسابه الخاص بموقع التغريدات "إكس" تويتر سابقا، بعدم التفريط في زيزو

وكتب ممدوح عباس عبر صفحته الشخصية: "شعبية الزمالك بُنيت وزادت على أسماء كبيرة تاريخية و حاضرة، كابتن محمد لطيف، كابتن حنفي بسطان، كابتن حمادة أمام، كابتن طه بصري ، كابتن إبراهيم يوسف، كابتن حسن شحاته، كابتن علي خليل، كابتن حازم إمام، كابتن شيكابالا، كابتن أحمد زيزو وإن لم تسعفني الذاكرة فهم كثيرون".

أكمل: "فافتخروا بناديكم، و لن يتم إطلاقا أن ينال من هذا الكيان الصامد اللذين حاولوا مراراً و تكراراً هدمه ولكن دون جدوى".

وأوضح: "على عهدتي شخصيا.. لن يغادر أحمد زيزو نادي الزمالك هذا العام".

جدير بالذكر أن العديد من التقارير الصحفية الخارجية، منها الشرق السعودية ذكرت وجود عرضا من نادي الشباب السعودي للتعاقد مع أحمد سيد زيزو من الزمالك ويصل قيمته إلى 8 ملايين دولار.