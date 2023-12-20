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مروان محسن يقود تشكيل مودرن فيوتشر لمواجهة اتحاد العاصمة في الكونفدرالية

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محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن البرتغالي ريكاردو فورموسينيو مدرب مودرن فيوتشر، تشكيل الفريق لمواجهة إتحاد العاصمة الجزائري بالكونفدرالية.

وجاء التشكيل الرسمي كالآتي:

حراسة المرمى: محمود جنش

خط دفاع: محمد ربيعة، محمد عبد السلام، باسم علي، محمود شعبان

خط وسط: غنام محمد، محمد صادق ، محمد فاروق ، كجالي درامي، عبد الكبير الوادي

حط هجوم: مروان محسن

ويحل اتحاد العاصمة الجزائري ضيفا على نادي مودرن فيوتشر، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة السادسة مساء، ضمن مباريات الجولة الرابعة من كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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MO Nasa

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