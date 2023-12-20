"منافس الأهلي في كأس العالم للأندية".. كل ما تريد معرفته عن أوراوا الياباني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يواجه النادي الأهلي نظيره أوراوا الياباني، يوم الجمعة المقبل، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بكأس العالم للأندية، في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء بتوقيت مصر.

ويلعب أوراوا في أكثر الأوقات بخطة 2-4-4، وأهم ما يميزه هو بدفاعه القوي حيث يعد أقل فريق في الدوري الياباني استقبل أهداف، ولم يستقبل سوى 27 هدفا فقط هذا العام.

ودائما ما يلعب المدرب ماتشي سمورزا بطريقة دفاعية أكثر، ويقترب من الرحيل عن الفريق بنهاية الموسم، وبالتالي فإن آخر بطولة له مع أوراوا هي كأس العالم للأندية.

ويعد أتسوكي إيتو هو النجم الأبرز في أوراوا، حيث تواجد في المنتخب الوطني الياباني بعدما قدم أداءً مميزا مع الفريق.

وسجل مهاجم الفريق خوسي كانتي، ثماني أهداف في 24 مباراة، وستكون هذه البطولة الأخيرة له بعدما أعلن عن اعتزاله في نهاية الموسم الجاري.

وحصل نادي أوراوا على لقبه القاري الثالث عام 2022 على حساب الهلال السعودي وتأهل لكأس العالم للأندية.

وخسر الفريق في نهائي كأس اليابان واحتل المركز الرابع في الدوري وفشل في التأهل من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا هذا الموسم.

جدير بالذكر، حصل الفريق على المركز الثالث بكأس العالم للأندية للمرة الأولى في 2007، بعد تغلبه على النجم الرياضي الساحلي بركلات الترجيح بنتيجة 6-4.