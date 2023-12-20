شكرا لقرائتكم خبر عن فوز أسوان برباعية وراية بثنائية .. وتعادل السكة مع الحرس فى دورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريقا أسوان وراية الفوز بينما تعادل فريقا السكة وحرس الحدود في مباريات اليوم بالجولة الـ 13 بدوري المحترفين، حيث حقق أسوان الفوز برباعية مقابل هدف على نظيره مصر المقاصة، فيما فاز راية علي مكادي 2/1 بينما تعادل السكة مع حرس الحدود سلبيا.

حرس الحدود مع السكة الحديد

انتهت مباراة حرس الحدود والسكة الحديد بتعادل الفريقين سلبيا ، ليرتفع رصيد الحرس الي النقطة 25 في المركز الثاني مؤقتا ، جمعها من 13 مباراة، حيث حقق الفوز فى 6 مواجهات وتعادل فى 7 لقاءات ولم يتذوق الخسارة حتى الآن، سجل لاعبوه 22 هدفا واستقبلت شباكهم 11 هدفا.

بينما ارتفع رصيد السكة الحديد عند النقطة 20 ، جمعها من 13 مباراة، حيث حقق الفوز فى 4 مباريات وتعادل فى 8 لقاءات وخسر مواجهة واحدة، سجل لاعبوه 13 هدفا واستقبلت شباكهم 7 أهداف.

مكادى مع راية

حقق فريق راية الفوز علي نظيره مكادي بهدفين مقابل هدف ، تقدم راية في الدقيقة 12 قبل ان يتعادل عمرو بركات لمكادي في الدقيقة 17 ، ويعود راية للتقدم مرة أخرى في الدقيقة 45 لينتهي الشوط بتقدم راية .

بهذه النتيجة يرتفع رصيد راية للنقطة 21 في المركز السابع ، بينما يتجمد رصيد مكادي عند النقطة 12 في المركز الـ 16 في جدول الترتيب.

أسوان مع المقاصة

حقق فريق اسوان فوزا كبيرا علي نظيره المقاصة بأربعة اهداف مقابل هدف واحد.

نجح حسام عرفات لاعب أسوان في إحراز هدفين لفريقه في مرمي مصر المقاصة معلنا تقدم فريقه بهدفين مقابل هدف بعد نهاية الشوط الأول، حيث تقدم أسوان عن طريق حسام عرفات وتعادل المقاصة عن طريق يوسف عطايا قبل ان يعزز عرفات تقدم فريقه في الدقيقة 40.

الشوط الثاني ينجح فريق اسوان في احراز هدفين عن طريق كل من علي فتحي من ركلة جزاء وسيسيه من رأسية لتنتهي المباراة بفوز اسوان 4/1.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد أسوان للنقطة الـ 17 فى المركز الـ 10، بينما يتجمد رصيد المقاصة عند 9 نقاط.