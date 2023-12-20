شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرى وزيزو يقودان هجوم الزمالك أمام ساجرادا وشيكا احتياطى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة ساجرادا الأنجولي المقرر لها في السادسة مساء اليوم على ملعب 11 نوفمبر في العاصمة الأنجولية لواندا، في إطار مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

و يضم التشكيل كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع : عمر جابر - محمد عبد الغني - حمزة المثلوثي - محمد عبد الشافي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي.

خط الهجوم : أحمد مصطفى "زيزو" - سيف الجزيري - ناصر منسي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد ومحمد طارق وحسام عبد المجيد وأحمد زكي وعبد الله جمعة وسيد عبد الله "نيمار" ويوسف أوباما ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وسامسون أكينيولا .