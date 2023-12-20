شكرا لقرائتكم خبر عن مروان محسن وعبد الكبير الوادى يقودان هجوم مودرن فيوتشر أمام اتحاد العاصمة بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر، عن تشكيل الفريق لمواجهة إتحاد العاصمة الجزائري بالكونفدرالية فى المباراة التى تنطلق بعد قليل على ستاد السلام ضمن مباريات الجولة الرابعة.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش

دفاع: محمد ربيعة، محمد عبد السلام، باسم علي، محمود شعبان

وسط: غنام محمد، محمد صادق ، محمد فاروق ، كجالي درامي، عبد الكبير الوادي

هجوم: مروان محسن

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمود حمدي، طارق طه، جوناثان نجويم، بيلو ، محمد محمود ، علي زعزع، هشام عادل، احمد عاطف، عمر السعيد

ويحل بعد قليل وفي تمام الساعة السادسة مساءً، على ستاد السلام، فريق اتحاد العاصمة الجزائري ضيفاً على مودرن فيوتشر، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.