الامارات | رسوم مالية ضخمة تنتظر بطل العالم فيرشتابين لتجديد رخصة القيادة في "الفورمولا1"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتنظر بطل العالم وسائق فريق "ريد بُل" الهولندي ماكس فيرشتابين، دفع رسوم مالية ضخمة، لقاء تجديد رخصة القيادة الخاصة به "سوبر لايسنس"، بعد تتويجه الساحق في 2023 بلقبه العالمي الثالث على التوالي.

ويتجه فيرشتابين، لدفع 1.2 مليون يورو، لقاء تجديد رخصة القيادة الخاصة به، حتى يتمكن من القيادة في الموسم المقبل، بعدما حقق في موسم 2023، الفوز في 19 سباقاً، خصوصاً أن تحديد قيمة الرسوم الخاصة بتجديد رخصة القيادة، يتم احتساب كلفها بناءً على كل نقطة جمعها السائق على مدار جولات الموسم.

وعلق السائق الهولندي فيرشتابين، على التكلفة الضخمة، بقوله في تصريحات لقناة "فيابلاي" الهولندية: "لحسن الحظ أن الفريق سيدفع هذه الرسوم"، مشيراً إلى أن هناك معيار طبيعي لذلك، مستندة إلى لوائح القوانين المتعلقة في هذا الشأن.

وعن موسمه الاستثنائي، أضاف فيرشتابين: "لا أعتقد أن أحداً توقع لسائق تسجيل مثل هذا الكم من النقاط في موسمٍ واحد"، مؤكداً أن التكاليف "غير المعقولة" يمكن تفهمها ودفع مثل هذا المبلغ، في ظل الزيادة المستمرة بأعداد السباقات التي تتضمنها روزنامة الموسم.

ويذكر أن فريق "ريد بُل" الوحيد الذي أكد تدفعه تكاليف تجديد رخصة القيادة لسائقه المتوج في العام 2023 بلقب بطل العالم للسائقين للمرة الثالثة على التوالي، بعدما سجل 575 نقطة، الذي يعد أكبر مجموع سجله أي سائق بتاريخ "الفورمولا1" منذ انطلاقتها في العام 1950.

وتعتبر رخصة القيادة "سوبر لايسنس" في "الفورمولا1"، أغلى أنواع رخص القيادة في العالم، وهي من المتطلبات الضرورية لأي سائق كي يدخل منافسات البطولة، وينالها السائقون من قبل الاتحاد الدولي للسيارات "فيا"، وذلك بعد أن تم تطبيقها للمرة الأولى في تسعينيات القرن الماضي، قبل أن يتم إضافة شرط العمر بدايةً من العام 2015، بعد مشاركة فيرشتابين للمرة الأولى في مسيرته وهو بعمر 17 ربيعاً و166 يوماً، وذلك بناءً على دواعي السلامة وقلة الخبرة.