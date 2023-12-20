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تشكيل برشلونة أمام ألميريا .. ليفاندوفسكي يقود الهجوم

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن المدير الفني تشافي هيرنانديز تشكيل فرق الأساسي الذي سيبدأ به مواجهة اليوم ضد ألميريا والتي ستجمع بين الفريقين على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي حساب الجولة 18 من .

وجاءت تشكيلة برشلونة للمباراة كالأتي:

حارس المرمي: إينياكي بينا. 

الدفاع: كانسيلو، بالدي، أراوخو وكريستنسن. 

الوسط: سيرجي روبرتو، فيرمين وجوندوجان.

الهجوم: جواو فيليكس، ليفاندوفسكي ورافينيا. 

برشلونة يضع عينه على موهبة البرازيل الواعدة

يسعى نادي برشلونة الإسباني للتعاقد مع لاعب وسط جديد في الميركاتو الشتوي المقبل، وبدأ ديكو أولى الخطوات للتعاقد مع صفقة جديدة.

أكدت التقارير الصحفية الإسبانية، أن ديكو المدير الرياضي لـ نادي برشلونة وجه بوصلته نحو أندريه لاعب وسط فلومينينسي البرازيلي ويعمل على التعاقد معه في الشتاء.

وتابعت التقارير، أن أندريه كان على بُعد خطوة واحدة من التعاقد مع نادي في الميركاتو الصيفي الماضي.

وكان أندريه قاد فريقه فلومينينسي لحصد  بطولة كوبا ليبرتادوريس، بالإضافة لـ قيادة فريقه للفوز على الأهلي المصري في دور نصف نهائي كأس العالم للأندية، بنتيجة هدفين نظيفين.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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