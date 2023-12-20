عملية جراحية تهدد مستقبل ماركوس ألونسو في برشلونة

ياسر رشاد - القاهرة - يواجه ماركوس ألونسو لاعب فريق برشلونة الإسباني خطر التدخل الجراحي بسبب المشاكل التي يعاني منها في الظهر خلال الفترة الأخيرة والتي أدت إلى استبعاده عن مباراة البلوجرانا مساء اليوم الأربعاء أمام ألميريا، ضمن منافسات الدوري الإسباني "الليجا".

وغاب ماركوس ألونسو الظهير الأيسر عن تشكيلة برشلونة لمدة أربع مباريات، منذ 3 ديسمبر الماضي أمام أتلتيكو مدريد، بسبب مشاكل في الظهر، كما إن استمرار الانزعاج يشكل خطر التدخل الجراحي.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن نادي برشلونة لم يرغب في المجازفة بطول الغياب اعتمادًا على شدة آلام أسفل الظهر، وكان من المنتظر أن يتعافى اللاعب خلال أسبوعين لكن لم يشارك في التدريبات حتى الآن خوفا من عودة الألم.

وأفادت الصحيفة الإسبانية أنه اللاعب سيغيب كذلك عن رحلة دالاس، وبالتالي ليس لديه شعور جيد والنادي يدرس إمكانية التدخل الجراحي كما حدث مع تير شتيجن، حيث أعطى حارس المرمى الألماني الضوء الأخضر للتدخل الطبي بعد جمع كل المعلومات الممكنة حول إصابته.

وشارك اللاعب في مباراته الأخيرة ضد شاختار دونيتسك في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وأشار التقرير الطبي لنادي برشلونة لاحقا إلى أنه يعاني من آلام أسفل الظهر.

طالع المزيد من الأخبار الرياضية عبر بوابة الخليج 365 من هنا