ترتيب مجموعة الأهلي بدوري أبطال أفريقيا بعد فوز يانج أفريكانز

ياسر رشاد - القاهرة - تقدم "بوابة الخليج 365" جدول ترتيب مجموعة الأهلي بدوري أبطال أفريقيا بعد أن حقق فريق يانج أفريكانز التنزاني فوزًا عريضًا على ميدياما الغاني بنتيجة (3-0) في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور مجموعات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

سجل ثلاثية يانج أفريكانز كلا من: زوزوا الهدف الأول في الدقيقة 33 من زمن الشوط الأول، عن طريق تسديدة قوية على حود منطقة الجزاء، سكنت الزاوية اليمنى لحارس ميدياما.

بينما جاء الهدف الثاني عن طريق كينيدي موسوندا في الدقيقة 66 من كرة رأسية بعد تلقيه عرضية متقنة، وأحرز مدثر يحيى الهدف الثالث من تسديدة قوية داخل منطقة جزاء فريق ميدياما.

وشهدت المباراة تلقى جوناثان سواه لاعب فريق ميدياما الإنذار الثاني له وتعرض للطرد من أرض الملعب، مما يعني غيابه عن لقاء الجولة الخامسة أمام الأهلي.

وحافظ الأهلي على صدارة ترتيب المجموعة بفارق الأهداف عن يانج أفريكانز التنزاني بنفس رصيد النقاط، مع الأخذ في الاعتبار تغيب الأهلي عن المشاركة في مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات بسبب انشغاله بالمشاركة ببطولة كأس العالم للأندية 2024 في السعودية.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

1- الأهلي: 5 نقاط من 3 لقاءات

2- يانج أفريكانز: 5 نقاط من 4 لقاءات

3- شباب بلوزداد الجزائري: 4 نقاط من 3 لقاءات

4-ميدياما الغاني: 4 نقاط من 4 لقاءات.

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