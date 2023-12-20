الزمالك وساجرادا.. التعادل السلبي يحسم نتيجة الشوط الأول

ياسر رشاد - القاهرة - إنتهي الشوط الأول بين فريقي الزمالك وساجرادا بالتعادل السلبي، في المباراة التي تجمعهما علي ستاد 11 نوفمبر، ضمن منافسات الجولة الـ 11 من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية

وشهد الشوط الأول محاولات من كلا الفريقين لإدراك الهدف الأول ولكن دون ترجمة حقيقة لأهداف، لينتهي الشوط بدون أهداف.

وكان الزمالك قريب من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 18 بعد تسديدة قوية سددها محمد أشرف روقا أرتطمت في القائم.

كما هدد الزمالك مرمي ساجرادا في الدقيقة 28 من عمر المباراة، بعد تصويبة قوية أيضًا من عمر جابر تصدي لها الحارس بصعوبة ليحافظ علي نظافة شباكه.

وبدأ الزمالك بالتشكيل يضم كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع : عمر جابر - محمد عبد الغني - حمزة المثلوثي - محمد عبد الشافي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي.

خط الهجوم : أحمد مصطفى "زيزو" - سيف الجزيري - ناصر منسي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد ومحمد طارق وحسام عبد المجيد وأحمد زكي وعبد الله جمعة وسيد عبد الله "نيمار" ويوسف أوباما ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وسامسون أكينيولا .