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ريال مدريد يعلن قائمة مباراة ديبورتيفو ألافيس

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفني لفريق بقيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي قائمة الميرنجي لمباراة ديبورتيفو ألافيس، المقرر لها مساء غد الخميس، على ملعب مينديزوروتزا، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة .

 

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 42 نقطة وبفارق نقطتين عن جيرونا المتصدر، بينما يحتل ديبورتيفو ألافيس المركز 14 برصيد 16 نقطة.

وشهدت قائمة ريال غياب عدد من النجوم وهم: تيبو كورتوا، داني كارفاخال، إيدير ميليتاو، ديفيد ألابا، فيرلاند ميندي، إدواردو كامافينجا، فينيسيوس جونيور وأردا جولر.

بينما استمر الفرنسي أوريلين تشواميني في التواجد بقائمة ريال مدريد للمباراة الثانية على التوالي بعد تعافيه من الإصابة بكسر في مشط القدم وعودته للقائمة في لقاء فياريال الماضي والي فاز به اللوس بلانكوس.

 

وضمت قائمة ريال مدريد كلا من:

حراسة المرمى: لونين - كيبا - فران

خط الدفاع: ناتشو - فاسكيز - فران جارسيا - روديجر - توبياس - أسينسيو

خط الوسط: جود بيلينجهام - توني كروس - لوكا مودريتش - فيدي فالفيردي - أوريلين تشواميني - داني سيبايوس - نيكو باز

خط الهجوم: رودريجو جويس - خوسيلو - إبراهيم دياز - جونزالو

 

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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