الفتح يزاحم الاتفاق لضم فيرمينو من الأهلي في الشتوية

ياسر رشاد - القاهرة - دخلت إدارة نادي الفتح في سباق مع نادي الاتفاق للحصول عل خدمات النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو لاعب فريق الأهلي ضمن خطة دعم صفوفهم خلال موسم الانتقالات الشتوية المقبل.

وأكدت صحيفة الشرق الأوسط السعودية في تقرير لها اليوم أن الفتح يرغب في ضم فيرمينو خلال ففترة الانتقالات المقبلة على سبيل الإعارة، بعد خروجه من حسابات مدرب الأهلي.

وأشارت الصحيفة إلى أن نادي الفتح سيجد منافسة من نادي الاتفاق بعدما أبدى المدير الفني ستيفن جيرارد اقتناعه بالتعاقد مع اللاعب، على أمل دعم هجوم الفريق بصفقة قوية هذا الشتاء.

مدرب الأهلي يطلب رحيل فيرمينو

وجاءت محاولات الفتح والاتفاق للتعاقد مع فرمينو بعد تأكيد مدرب الأهلي ماتياس يايسله للإدارة على خروج اللاعب من خدماته خلال الفترة المقبلة، ومطالبة الإدارة بمحاولة التعاقد مع لاعب بديل.